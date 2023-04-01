Воспитанник «Краснодара» Якимов считает Сперцяна футболистом самого высокого уровня из академии

Полузащитник «Краснодара» Вячеслав Якимов, выступающий на правах аренды за «Факел», рассказал, что думает об игре Эдуарда Сперцяна за краснодарскую команду.

— Сперцян — футболист самого высокого уровня из академии «Краснодара»?

— Да, так и есть. Он технически очень хорошо оснащен, работает над собой. Он следит за питанием, режимом. Сперцян — профессионал, у него есть большой потенциал, который ему надо реализовать, — приводит «РБ Спорт» слова Якимова.

В текущем сезоне Сперцян провел в РПЛ 19 матчей, в которых забил 9 голов и отдал 8 результативных передач.