В «Маккаби» назвали домыслом возможное назначение Талалаева

Пресс-служба «Маккаби» из Тель-Авива в комментарии для «СЭ» отреагировала на информацию о возможном назначении Андрея Талалаева на пост главного тренера клуба.

«Мы не комментируем слухи и домыслы СМИ», — заявили «СЭ» в пресс-службе клуба.

Ранее Telegram-канала «Инсайды от Карпа» сообщил об интересе израильского клуба к российскому тренеру.

«Торпедо» 22 марта объявило о расторжении контракта с Талалаевым. Новым главным тренером черно-белых стал испанец Жозеп Клотет.