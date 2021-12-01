Восемь российских арбитров получили сертификацию ФИФА для работы с ВАР

ФИФА сертифицировала восемь российских судей в качестве видеопомощников арбитра и их ассистентов, сообщает официальный сайт Российского футбольного союза (РФС).

Подтверждения получили Ян Бобровский, Антон Фролов, Артем Чистяков, Анастасия Пустовойтова, Вера Опейкина, Екатерина Курочкина и Андрей Веретешкин.

Теперь в РФС 23 судьи ВАР и 24 АВАР. В новую группу подготовки видеопомощников арбитров проектного офиса ВАР зачислены еще 13 судей.

В данную группу зачислены судьи ФНЛ и ассистенты премьер-лиги, обладающие лучшим рейтингом и перспективой роста по мнению инструкторов департамента судейства. Программа подготовки начнется зимой.