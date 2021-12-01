Юрий Лоза: «РПЛ не даст «Спартаку» вылететь в ФНЛ»

Музыкант Юрий Лоза в разговоре с «СЭ» высказался о результатах «Спартака» в нынешнем сезоне Тинькофф РПЛ.

«Все дело в мотивации. В футболе так всегда — кто больше хочет победить, тот и добивается этого, — сказал Лоза корреспонденту «СЭ» Антону Иванову. — Меня совершенно не удивляют две победы красно-белых над «Наполи». Тем игрокам, которые находятся сейчас в «Спартаке», неинтересно в холодной России. Им всем хочется побыстрее уехать играть в Европу. Именно поэтому в чемпионате России они и идут на десятом месте».

После 16-го тура Тинькофф РПЛ «Спартак» занимает 10-е место (20 очков).

«Могут ли они доиграться и вылететь в ФНЛ? Конечно, нет. О чем мы говорим вообще? РПЛ не даст «Спартаку» вылететь. Наш чемпионат уже невозможно представить без красно-белых. У нас в стране никогда не было объективного судейства. Поэтому, случись что, спасти московскую команду будет очень легко. Пенальти, назначенный на последней минуте в «Уфе» — очередное подтверждение моих слов», — заявил Лоза.

Следующий матч красно-белые проведут в субботу, 4 декабря, дома против «Ахмата». Встреча начнется в 17:00 по московскому времени.