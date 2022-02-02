Болельщики «Химок» присоединились к бойкоту матчей из-за закона о Fan ID

Фанаты «Химок» высказались по поводу введения Fan ID. Начать свое заявление они решили с обращения к руководству клуба.

«Химки» ЗA Fan id! Наступает прекрасное время, где мы сможем увидеть действительно честных людей, которые десятки лет отстаивали честь клуба на трибунах и за его пределами, которые пробивали тысячи километров по России и за ее границей. Людей для которых, жизнь в стиле ultras не просто ярлыки, а смысл жизни!

Время, которое покажет отступников и людей действительно с идеей, для которых поход на сектор, в свой дом, понятия не позволяют заходить с чего-то разрешения и возможности отказа!

Активный движ «Химок» прекращает посещение футбола до отмены Fan-id! Оставшуюсь часть сезона, так же оставляем без посещения. Люди мнящие себя фанатами и получившие fan-id, для нас НЕ РУКОПОЖАТНЫЕ! Фанат не преступник- стадион не тюрьма...« — говорится в заявлении клуба.

Ранее фанатские объединения «Зенита», «Динамо», «Ростова», «Спартака», «Крыльев Советов» и ряда других клубов РПЛ, а также московского «Торпедо» выступили с заявлением о бойкоте матчей из-за Fan ID, который будет введен с 1 июня 2022 года. Оформить его можно будет на портале «Госуслуги».

Паспорт болельщика (Fan ID) — это электронный документ, необходимый для идентификации зрителя, участника и иных лиц, задействованных в проведении турнира, в целях обеспечения безопасности и общественного порядка. Fan ID использовался на Кубке конфедераций 2017 года и ЧМ-2018.