Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 16:25

Болельщики «Химок» присоединились к бойкоту матчей из-за закона о Fan ID

Виктория Кравченко

Фанаты «Химок» высказались по поводу введения Fan ID. Начать свое заявление они решили с обращения к руководству клуба.

«Химки» ЗA Fan id! Наступает прекрасное время, где мы сможем увидеть действительно честных людей, которые десятки лет отстаивали честь клуба на трибунах и за его пределами, которые пробивали тысячи километров по России и за ее границей. Людей для которых, жизнь в стиле ultras не просто ярлыки, а смысл жизни!

Время, которое покажет отступников и людей действительно с идеей, для которых поход на сектор, в свой дом, понятия не позволяют заходить с чего-то разрешения и возможности отказа!

Активный движ «Химок» прекращает посещение футбола до отмены Fan-id! Оставшуюсь часть сезона, так же оставляем без посещения. Люди мнящие себя фанатами и получившие fan-id, для нас НЕ РУКОПОЖАТНЫЕ! Фанат не преступник- стадион не тюрьма...« — говорится в заявлении клуба.

Ранее фанатские объединения «Зенита», «Динамо», «Ростова», «Спартака», «Крыльев Советов» и ряда других клубов РПЛ, а также московского «Торпедо» выступили с заявлением о бойкоте матчей из-за Fan ID, который будет введен с 1 июня 2022 года. Оформить его можно будет на портале «Госуслуги».

Паспорт болельщика (Fan ID) — это электронный документ, необходимый для идентификации зрителя, участника и иных лиц, задействованных в проведении турнира, в целях обеспечения безопасности и общественного порядка. Fan ID использовался на Кубке конфедераций 2017 года и ЧМ-2018.

Футбол
ФК Химки
2
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Россию ждет историческая битва с Украиной за финал Евро. Пока наши справились с Грузией
Олимпиада в Пекине еще не началась, но она уже очень не нравится Западу: что пишут о Играх-2022 иностранные СМИ
Реклама
Материалы сюжета: Fan ID в российском футболе: главное
Болельщики «Енисея» приняли решение бойкотировать оставшиеся матчи ФНЛ из-за Fan ID
Мини-футбольный клуб «Спартак» выступил против FAN ID
Лещенко высказался о бойкоте футбольных болельщиков Fan ID
Болельщики «Торпедо» выступили против оформления Fan ID и посещения матчей под его эгидой
Хабиб: «Мало знаю про Fan ID. А так — безопасность на первом месте»
Группа фанатов «Локомотива» присоединилась к бойкоту матчей из-за введения Fan ID
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Восемь игроков «Динамо» пропустили контрольный матч с «Партизаном» по медицинским причинам

«Он остался, чтобы мучаться». Кавазашвили о Максименко в «Спартаке-2»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости