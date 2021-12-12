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Антон Швец провел 100-й матч за «Ахмат»

19:40
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Полузащитник «Ахмата» Антон Швец принял участие в матче 18-го тура Тинькофф чемпионата России против «Химок» (4:1). Для него эта игра стала 100-й в составе команды из Грозного.

Швец перешел в грозненский клуб летом 2017 года. С тех пор он забил в ворота соперников шесть голов в премьер-лиге и два гола — в Кубке России.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 18-й тур
12 дек, 16:30. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
4:1
Химки
Голы
Тимофеев, 19 (1:0), Тимофеев, 45+4 (2:0), Конате, 50 (3:0), Конате, 65 (4:0), Трошечкин, 66 (4:1)
Ахмат
Шелия Тодорович (Швец, 82 ) Богосавац Семенов Нижич Коновалов Уткин Харин (Уциев, 70 ) Карапузов (Быстров, 70 ) Тимофеев Архипов (Иналкаев, 82 )
Химки
Лантратов Карпов (Долгов, 46) Дагерстоль Набиуллин (Садыгов, 75) Стоинович Боженов (Сабович, 70) Трошечкин (Давидян, 70) Глушаков Соколов Кухарчук (Жумабеков, 70) Мирзов
Предупреждения
Кухарчук 12, Боженов 49
Судьи
Амелин (Тула) Сафьян (Москва) Миневич (Смоленск)
ВАР
Безбородов (Санкт-Петербург) Чельцов (Москва) Веретешкин (Санкт-Петербург)

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Франция. Лига 1
ПСЖ
Монако

П1

31%

1.47

ТБ 3.0

19%

1.75

ИТБ1 (1.5)

18%

1.44
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Спартак

Обе забьют - да

28%

1.82

П1

17%

2.07

X2

14%

1.81
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо 1
Зенит 1
Матч завершен

П2

25%

2.08

1X

22%

1.80

Обе забьют - да

16%

1.72

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Иван Шитик все материалы автора

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