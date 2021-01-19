Экс-капитан московского «Динамо» Андрей Воронин в интервью «СЭ» признался, что узнал о возвращении Александра Самедова в «Локомотив» из социальных сетей. Бывший одноклубник Воронина стал селекционером.

— Самедов только-только получил должность в «Локомотиве», займется селекцией на молодежном уровне.

— Он мне, кстати, не рассказывал, что получил предложение — я узнал обо всем только из Instagram, увидев фото. Рад за Сашу. Когда играешь, то привыкаешь к насыщенной жизни. После окончания карьеры Самедов передохнул какое-то время, а теперь вернулся в футбол.

— Его больше привлекает должность функционера, а не тренера?

— Сложно сказать. Я по себе-то еще до конца не понимаю, что мне ближе. Учусь и присматриваюсь. Саня более спокойный, уравновешенный, тихий, я более взрывной, шумный, эмоциональный. Наверное, Самедову будет ближе какая-то руководящая должность — того же спортивного директора, например. Хотя не исключаю, что ему станет скучно в кабинетах, захочет попробовать себя в тренерском деле. Но для этого надо сначала лицензию получить.

(Константин Алексеев)

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