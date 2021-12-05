Андрей Воронин об акции фанатов: «Они большие молодцы»

Тренер «Динамо» Андрей Воронин после победы над «Уфой» (2:0) в 17-м туре Тинькофф РПЛ прокомментировал акцию фанатов, ушедших с трибун, и поделился ожиданиями от матча с «Зенитом».

— Какие у вас ощущения перед «Зенитом»?

— Это будет матч двух лучших команд нашего чемпионата. Мы постараемся сделать все, чтобы неповторима результат питерского матча. У нас отличная серия, мы хотим продлить ее. Нужны ли нам зимой усиления? Будут трансферы — отлично, если не будут, то ничего страшного.

— Ходили слухи про трансфер Агаларова в «Динамо», как он вам сегодня?

— У него не было шанса сегодня проявить себя на сто процентов. Я считаю, что Тюкавин сильнее, чем Агаларов.

— Как вы отнеслись к тому, что болельщики ушли со стадиона?

— Фанаты — большие молодцы. Только совместным трудом можно чего-то добиться. Надеюсь, что на игру с «Зенитом» будут все разрешенные 70 процентов болельщиков, — передает слова Воронина корреспондент «СЭ» Антон Иванов.

Фанаты клубов РПЛ провели акцию в поддержку фанатов ЦСКА, задержанных после матча с «Зенитом». Они покидали трибуны по ходу матчей своих команд.