Андрей Воронин об акции фанатов: «Они большие молодцы»
Тренер «Динамо» Андрей Воронин после победы над «Уфой» (2:0) в 17-м туре Тинькофф РПЛ прокомментировал акцию фанатов, ушедших с трибун, и поделился ожиданиями от матча с «Зенитом».
— Какие у вас ощущения перед «Зенитом»?
— Это будет матч двух лучших команд нашего чемпионата. Мы постараемся сделать все, чтобы неповторима результат питерского матча. У нас отличная серия, мы хотим продлить ее. Нужны ли нам зимой усиления? Будут трансферы — отлично, если не будут, то ничего страшного.
— Ходили слухи про трансфер Агаларова в «Динамо», как он вам сегодня?
— У него не было шанса сегодня проявить себя на сто процентов. Я считаю, что Тюкавин сильнее, чем Агаларов.
— Как вы отнеслись к тому, что болельщики ушли со стадиона?
— Фанаты — большие молодцы. Только совместным трудом можно чего-то добиться. Надеюсь, что на игру с «Зенитом» будут все разрешенные 70 процентов болельщиков, — передает слова Воронина корреспондент «СЭ» Антон Иванов.
Фанаты клубов РПЛ провели акцию в поддержку фанатов ЦСКА, задержанных после матча с «Зенитом». Они покидали трибуны по ходу матчей своих команд.
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