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Андрей Воронин об акции фанатов: «Они большие молодцы»

19:55
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Тренер «Динамо» Андрей Воронин после победы над «Уфой» (2:0) в 17-м туре Тинькофф РПЛ прокомментировал акцию фанатов, ушедших с трибун, и поделился ожиданиями от матча с «Зенитом».

— Какие у вас ощущения перед «Зенитом»?

— Это будет матч двух лучших команд нашего чемпионата. Мы постараемся сделать все, чтобы неповторима результат питерского матча. У нас отличная серия, мы хотим продлить ее. Нужны ли нам зимой усиления? Будут трансферы — отлично, если не будут, то ничего страшного.

— Ходили слухи про трансфер Агаларова в «Динамо», как он вам сегодня?

— У него не было шанса сегодня проявить себя на сто процентов. Я считаю, что Тюкавин сильнее, чем Агаларов.

— Как вы отнеслись к тому, что болельщики ушли со стадиона?

— Фанаты — большие молодцы. Только совместным трудом можно чего-то добиться. Надеюсь, что на игру с «Зенитом» будут все разрешенные 70 процентов болельщиков, — передает слова Воронина корреспондент «СЭ» Антон Иванов.

Фанаты клубов РПЛ провели акцию в поддержку фанатов ЦСКА, задержанных после матча с «Зенитом». Они покидали трибуны по ходу матчей своих команд.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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  • Metaratings.ru
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  • Stavka.tv
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  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
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  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи 1
Краснодар 2
2-й тайм

Обе забьют - да

25%

1.68

1X

23%

1.52

ИТБ2 (1.0)

18%

1.54
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит 2
Ростов 2
Матч завершен

Обе забьют - да

27%

1.83

ТБ 3.0

18%

1.74

Ф1 (-1.5)

16%

1.78
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 2
Ахмат 1
Матч завершен

П1

22%

2.02

Ф1 (0)

20%

1.45

X2

15%

1.85

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