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Волков: «Краснодару» пора выигрывать, а не просто играть ради красивого футбола»

Алина Савинова
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Защитник «Краснодара» Сергей Волков высказался об амбициях команды на следующий сезон.

«Краснодару» пора выигрывать, а не просто играть ради красивого футбола. И это уже все в команде у нас понимают. Победы, трофеи — это важно», — приводит Sport24 слова Волкова.

Футболист уверен, что «Краснодар» способен завоевывать трофеи.

«В следующем году покажем это, уверен. И подписаний прилично будет, тоже на пользу», — добавил он.

По итогам сезона-2022/23 «Краснодар» финишировал на 6-й позиции в турнирной таблице РПЛ, набрав 48 очков за 30 матчей. В FONBET Кубке России «быки» дошли до суперфинала, где уступили московскому ЦСКА (1:1, по пенальти — 5:6).

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-07-04-pokazhem-sposobny-brat-tituly-nam-pora-vyigryvat-a-ne-igrat-radi-krasivogo-futbola-volkov-o-krasnodare
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
Сергей Волков
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