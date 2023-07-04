Источник: Кузяев подпишет новый контракт с «Зенитом»

Российский полузащитник Далер Кузяев близок к продлению контракта с «Зенитом», сообщает турецкий журналист Гекмен Озкан.

По информации источника, петербургский клуб согласился платить Кузяеву 2,5 миллиона евро в год.

30 июня у Кузяева истек контракт с «Зенитом». Сообщалось, что футболист может продолжить карьеру в «Бешикташе».

Кузяев выступал за клуб из Санкт-Петербурга с 2017 года. Всего полузащитник провел 183 матча в составе сине-бело-голубых, забил 23 гола и отметился 29 результативными передачами.