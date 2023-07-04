Источник: Кузяев подпишет новый контракт с «Зенитом»
Российский полузащитник Далер Кузяев близок к продлению контракта с «Зенитом», сообщает турецкий журналист Гекмен Озкан.
По информации источника, петербургский клуб согласился платить Кузяеву 2,5 миллиона евро в год.
30 июня у Кузяева истек контракт с «Зенитом». Сообщалось, что футболист может продолжить карьеру в «Бешикташе».
Кузяев выступал за клуб из Санкт-Петербурга с 2017 года. Всего полузащитник провел 183 матча в составе сине-бело-голубых, забил 23 гола и отметился 29 результативными передачами.
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4
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5
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6
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8
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9
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10
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11
|Урал
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12
|Кр. Советов
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13
|Пари НН
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14
|Факел
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15
|Рубин
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16
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Спартак – Оренбург
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Ростов – Факел
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Динамо – Краснодар
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Локомотив – Рубин
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
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Сочи – Балтика
|- : -
|22.07
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
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Урал – ЦСКА
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