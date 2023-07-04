Адольфо Гайч вернулся в расположение ЦСКА

Нападающий Адольфо Гайч прибыл в расположение ЦСКА, сообщает пресс-служба армейцев.

С января 2023 года 24-летний форвард выступал за «Верону» на правах аренды.

Он сыграл за итальянский клуб 16 матчей, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.

Его контракт с армейцами рассчитан до лета 2025 года.