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Во Франции утверждают, что Кабелла получил травму крестообразной связки колена

19:44
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Полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла в первом матче 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов с «Олимпиакосом» (0:4) порвал крестообразную связку левого колена, сообщает RMC. В ближайшее время хавбек будет прооперирован и пропустит не менее шести месяцев.

29-летний француз получил травму в первом тайме. На 25-й минуте его заменил Кристоффер Олссон.

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