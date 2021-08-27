Денис Глушаков: «Спартак»? А что я буду комментировать?»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым подвел итоги матча 6-го тура Тинькофф РПЛ против «Нижнего Новгорода» (1:1).

— Как оцените результат в сегодняшнем матче?

— Никак не могу оценить результат. А как можно оценивать его, когда ты не выигрываешь и теряешь очки? Можно быть довольным только в том случае, когда команда выигрывает и добивается положительного результата. Довольствоваться ничьей нельзя.

— Следили за жеребьевкой Лиги Европы и Лиги чемпионов? Какие шансы у наших команд?

— В футболе всегда есть шансы. Есть команды, есть настрой. Все зависит от команды, если она сплотится — будет результат.

— Как считаете, что происходит со «Спартаком»? Команду сильно штормит.

— Я игрок «Химок», не хочу обсуждать красно-белых. Когда я был в «Спартаке», это была одна история. А сейчас что я буду комментировать?

— В конце матча высказывали какие-то претензии Кириллу Боженову. Чем были недовольны?

— У него была большая ошибка. Я хочу, чтобы молодой футболист рос и прибавлял. Хочу, чтобы он прогрессировал. Это был подсказ такой, к каждому свой подход.

— Сразу поняли, что будете бить пенальти?

— Если бил с «Ростовом», то смысл менять? Пока, наверное, штатный пенальтист.

«Химки» набрали шесть очков и занимают 11-е место в турнирной таблице. В следующем подмосковная команда на выезде сыграет со «Спартаком».