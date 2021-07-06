Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

ЦСКА на этой неделе сделает предложение по защитнику «Интера» Далберту

08:18
Далберт. Фото Instagram
Далберт. Фото Instagram
Теги:

ЦСКА может подписать защитника «Интера» Далберта, пишет в Twitter инсайдер Джанлуиджи Лонгари.

На этой неделе московский клуб намерен сделать предложение по трансферу 27-летнего бразильца.

Ранее появилась информация, что агент игрока уже контактировал с представителями армейцев. Сообщается, что итальянский клуб требует за футболиста 6-7 миллионов евро.

В сезоне-2020/2021 Далберт выступал за «Ренн» на правах аренды. Футболист провел 18 матчей за команду, на его счету одна результативная передача. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 4 миллиона евро.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Рано хоронить «Монреаль»! 0-4 в финале не будет, а российский защитник шикарно дебютировал в серии
Эксперт назвал признаки прослушки телефона
Фото: почему дочь покойного Меньшова умоляет о помощи
На борту пропавшего на Камчатке самолета находятся 28 человек
Силовые тренировки со штангой — разбираемся с экспертом
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы