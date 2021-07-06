ЦСКА на этой неделе сделает предложение по защитнику «Интера» Далберту

ЦСКА может подписать защитника «Интера» Далберта, пишет в Twitter инсайдер Джанлуиджи Лонгари.

На этой неделе московский клуб намерен сделать предложение по трансферу 27-летнего бразильца.

Ранее появилась информация, что агент игрока уже контактировал с представителями армейцев. Сообщается, что итальянский клуб требует за футболиста 6-7 миллионов евро.

В сезоне-2020/2021 Далберт выступал за «Ренн» на правах аренды. Футболист провел 18 матчей за команду, на его счету одна результативная передача. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 4 миллиона евро.