Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела в разговоре с «СЭ» отреагировал на ничью питерцев в матче 4-го тура РПЛ против «Ахмата» (0:0).

«В матче с «Ахматом» был удален вратарь. Это стало проблемой для команды. Также я удивлен, что «Зенит» за всю игру сделал один удар по воротам. Это катастрофа! Это очень мало. Команда, которая не бьет по воротам, не может победить. Сможет ли «Спартак» и ЦСКА составить конкуренцию «Зениту»? Команды начали сезон хорошо, но я уверен, что «Зенит» все равно будет чемпионом. Но для этого надо начать лучше играть. Одних бразильцев для победы недостаточно», — сказал Петржела «СЭ».

Питерский клуб набрал 8 очков в четырех турах РПЛ и занимает 3-е месте в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре «Зенит» примет на своем поле ЦСКА. Игра состоится 13 августа и начнется в 17.00 по московскому времени.