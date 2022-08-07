Быстров назвал приятным стиль игры «Спартака» при Абаскале

Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров в разговоре с «СЭ» оценил начало сезона красно-белых. После четырех туров команда идет на первом месте.

«Спартак» никогда меня не удивляет. Я всегда говорил о том, чтобы красно-белые играли первым номером и в атаку. Принципиально лет пять, наверное. Пока он будет играть первым номером и в атаку, мне это будет нравиться. Будет Абаскаль, Шалимов, Кержаков и вся эта команда с таким подбором футболистов, с такими традициями — мне всегда это понравится. Зачем загадывать, сможет ли «Спартак» вдолгую конкурировать с «Зенитом». Все идет так, как идет, от матча к матчу. Смысл заглядывать", — сказал Быстров «СЭ».

Победа над «Уралом» (2:0) стала для «Спартака» третьей подряд в сезоне. Красно-белые делят первое место в турнирной таблице чемпионата России с ЦСКА.

В следующем туре московский клуб сыграет дома с «Сочи». Игра состоится 14 августа и начнется в 20.00 по московскому времени.