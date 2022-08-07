Томас Цорн поделился мнением о возможном усилении состава «Локомотива»

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн рассказал, что думает о возможном усилении состава команды.

«Что касается усиления состава, мы ведем активный поиск игроков, где-то уже находимся в переговорах. Качественные новички обязательно будут, это в текущих условиях занимает больше времени, чем обычно», — сказал Цорн.

Он также обратился к болельщикам в связи с неудачным стартом клуба в РПЛ.

«Наш клуб, наша команда, тренерский штаб осознают ответственность перед вами, нашими болельщиками, понимают важность ближайших матчей. Спасибо за вашу поддержку, команда сделает все возможное, чтобы «Локомотив» начал побеждать», — добавил Цорн.