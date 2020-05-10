Влашич заявил, что он готов играть в любой лиге мира

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич заявил, что он готов играть в ведущих чемпионатах мира. При этом он сомневается, что его трансфер возможен в ближайшее время.

«Лично я никогда не сомневался, что смогу играть в любой лиге мира, — цитирует хорвата Sportske Novosti. — Но до этого я не был готов ко всем вызовам, которых требует переезд в другую страну. Теперь я готов играть везде, где мне нужно. Я более опытный, я прошел через многое, сыграл более 200 матчей, стал физически сильнее и, что еще более важно, у меня есть четкое представление о том, чего топ-лиги требуют от игроков. Я действительно готов, но большой вопрос заключается в том, насколько реалистично говорить в данный момент о любом трансфере, особенно если российская лига будет прервана. Но даже в таком случае у меня нет проблем. Я буду играть за ЦСКА в следующем сезоне, сделаю все возможное, чтобы выиграть титул, а затем еще больше поднять свою ценность на Евро-2020».

22-летний Никола Влашич в текущем сезоне провел 30 матчей за ЦСКА и забил восемь мячей при шести голевых передачах.