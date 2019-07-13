Влашич считает, что ЦСКА стал сильнее, чем год назад

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич считает, что красно-синие стали сильнее по сравнению с прошлым сезоном, сообщает официальный Youtube-канал армейцев.

В прошлом сезоне ЦСКА занял четвертое место в турнирной таблице РПЛ.

– У ЦСКА состав практически тот же самый. Может, несколько новых игроков пришли, и столько же ушло. Нам нужно прибавлять шаг за шагом, от матча к матчу. Трансферное окно еще открыто, может нам удастся заполучить еще кого-то, кто сможет улучшить нашу игру.

Посмотрим, как будет складываться. Очень важно выиграть первые несколько матчей сезона. Это придаст нам уверенности. Мы сильнее, чем год назад, потому что стали на год старше и опытнее. Прошлым летом все говорили, что нам не хватает опыта. А один год много значит для молодой команды, – сказал Влашич в интервью клубной пресс-службе.

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