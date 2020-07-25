Лучшим игроком Тинькофф российской премьер-лиге в июле признан полузащитник ЦСКА Никола Влашич. Об этом сообщает официальный Twitter соревнований.

Никола Влашич стал лучшим игроком #ТинькоффРПЛ в июле ?



За игрока ЦСКА проголосовали болельщики и эксперты МАТЧ ПРЕМЬЕР. Эксперты РПЛ отдали свой голос за Сердара Азмуна ?#ИгрокМесяца #ЦСКА pic.twitter.com/71CQRn3ZVJ — Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) July 25, 2020

Указано, что за игрока ЦСКА проголосовали болельщики и эксперты канала «Матч премьер». Эксперты РПЛ отдали свой голос за Сердара Азмуна из «Зенита».

22-летний хорват в июле забил «Ахмату» (4:0), «Оренбургу» (4:0) и «Локомотиву» (1:2). В игре с «Оренбургом» он также сделал результативный пас.