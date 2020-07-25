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Влашич — лучший игрок РПЛ в июле

11:35
Никола Влашич. Фото Федор Успенский., "СЭ"
Никола Влашич. Фото Федор Успенский., "СЭ"
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Лучшим игроком Тинькофф российской премьер-лиге в июле признан полузащитник ЦСКА Никола Влашич. Об этом сообщает официальный Twitter соревнований.

Указано, что за игрока ЦСКА проголосовали болельщики и эксперты канала «Матч премьер». Эксперты РПЛ отдали свой голос за Сердара Азмуна из «Зенита».

22-летний хорват в июле забил «Ахмату» (4:0), «Оренбургу» (4:0) и «Локомотиву» (1:2). В игре с «Оренбургом» он также сделал результативный пас.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/premierliga/status/1286934210167681024

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