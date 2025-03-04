Радимов: «Без Тюкавина шансы «Динамо» на чемпионство упали до 0,1 процента»

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов отреагировал на травму форварда московского «Динамо» Константина Тюкавина, который в матче 19-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:1) порвал крестообразные связки колена.

«Для самого Тюкавина в первую очередь это большая проблема. Надо пожелать Косте здоровья! Второе: для «Динамо», конечно, тоже большая сложность, он многие вопросы решал, один из лучших нападающих нашей лиги. И у «Динамо», я думаю, вероятность того, что бело-голубые не станут чемпионом, приблизилась к 0,1 процента. Особенно в контексте той игры, которую они показали на предсезонке, и той, что выдали в Ростове», — приводит «РБ Спорт» слова Радимова.

Ранее в «Динамо» сообщили, что форвард перенесет операцию. Его восстановление займет около полугода.

В нынешнем сезоне на счету 22-летнего Тюкавина 8 мячей и 3 голевые передачи в 22 играх за «Динамо» во всех турнирах.