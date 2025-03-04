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Радимов: «Без Тюкавина шансы «Динамо» на чемпионство упали до 0,1 процента»

Алина Савинова

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов отреагировал на травму форварда московского «Динамо» Константина Тюкавина, который в матче 19-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:1) порвал крестообразные связки колена.

«Для самого Тюкавина в первую очередь это большая проблема. Надо пожелать Косте здоровья! Второе: для «Динамо», конечно, тоже большая сложность, он многие вопросы решал, один из лучших нападающих нашей лиги. И у «Динамо», я думаю, вероятность того, что бело-голубые не станут чемпионом, приблизилась к 0,1 процента. Особенно в контексте той игры, которую они показали на предсезонке, и той, что выдали в Ростове», — приводит «РБ Спорт» слова Радимова.

Ранее в «Динамо» сообщили, что форвард перенесет операцию. Его восстановление займет около полугода.

В нынешнем сезоне на счету 22-летнего Тюкавина 8 мячей и 3 голевые передачи в 22 играх за «Динамо» во всех турнирах.

Источник: РБ Спорт
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Владислав Радимов
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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 7
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П
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