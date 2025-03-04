Удальцов рассказал, на каких условиях «Пари НН» хотел подписать Игнатова

Спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов в разговоре с «СЭ» рассказал об интересе к полузащитнику «Спартака» Михаилу Игнатову.

«Мы общались с представителями Игнатова. Речь была о том, что у него осталось полгода контракта. Насколько я знаю, там были разговоры о продлении. Игрок остался в «Спартаке». Посмотрим, будет ли он доступен летом. Может быть, за это время он продлит контракт. Для нас было бы интересно осуществить трансфер Игнатова по той схеме, как мы это сделали с Грулевым: без денег, но за процент с последующей продажи», — сказал Удальцов «СЭ».

В этом сезоне 24-летний полузащитник провел за «Спартак» 9 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.