Абаев не верит, что российские клубы вернут в еврокубки в следующем сезоне

Бывший вратарь «Локомотива» Илья Абаев высказался о потенциальном возвращении российских клубов на международную арену.

«Очень хотелось бы возвращения. Думаю, сначала вернутся на международную арену наши юношеские команды. Надо ждать этого. Это будет первым знаком, что большой российский футбол вернется в европейские турниры. Хочется, чтобы это произошло пораньше.

Слишком оптимистично говорить, что возвращение произойдет уже в следующем сезоне. Сначала надо дождаться возвращения детей, юношей. Тяжело предположить точно, когда произойдет полное возвращение, все будет зависеть от развития ситуации. Можно будет давать прогнозы только после возвращения детского футбола на международную арену в полном объеме. Так что пока рано говорить о возвращении в следующем сезоне», — заявил Абаев Legalbet.ru.

Российские клубы и сборные отстранены от участия в международных турнирах УЕФА и ФИФА с февраля 2022 года.