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Абаев не верит, что российские клубы вернут в еврокубки в следующем сезоне

Камила Абдурахманова
корреспондент

Бывший вратарь «Локомотива» Илья Абаев высказался о потенциальном возвращении российских клубов на международную арену.

«Очень хотелось бы возвращения. Думаю, сначала вернутся на международную арену наши юношеские команды. Надо ждать этого. Это будет первым знаком, что большой российский футбол вернется в европейские турниры. Хочется, чтобы это произошло пораньше.

Слишком оптимистично говорить, что возвращение произойдет уже в следующем сезоне. Сначала надо дождаться возвращения детей, юношей. Тяжело предположить точно, когда произойдет полное возвращение, все будет зависеть от развития ситуации. Можно будет давать прогнозы только после возвращения детского футбола на международную арену в полном объеме. Так что пока рано говорить о возвращении в следующем сезоне», — заявил Абаев Legalbet.ru.

Российские клубы и сборные отстранены от участия в международных турнирах УЕФА и ФИФА с февраля 2022 года.

Источник: Legalbet.ru
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Илья Абаев
Футбол
РПЛ
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
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ЦСКА

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