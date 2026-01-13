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13 января, 15:20

Радимов — о сообщении от Алдонина на юбилей: «Поздравление от человека, у которого проблемы — не слышится даже нотки»

Бывший игрок ЦСКА Владислав Радимов рассказал об общении с Евгением Алдониным, которому диагностировали рак поджелудочной железы.

«Значит, после того как прошла эта информация, что Женька болен, мне было 26 ноября 50 лет. И Женек прислал мне голосовое сообщение. Поздравление от человека, у которого проблемы — не слышится даже нотки там. И я всегда буду с Женьком. Мы друг друга поздравили. И мы с ним ездили как-то в FONBET Кубок России. У нас с ним была был тревел во Владивосток, мы с ним ездили три-четыре года вместе назад, очень далеко летали, провели прям классное время. Провели автограф-сессию, показали кубок во Владивостоке. Так вот я Женьку говорю, что нас ждет второй тревел туда, во Владивосток, так что Женек, давай скорее возвращайся! Я тебя здесь жду, и мы вместе поедем», — сказал Радимов в выпуске FONtur по Саудовской Аравии от FONBET.

22 ноября стало известно, что у 45-летнего Алдонина выявили рак, футболист проходит лечение в Германии.

Алдонин выступал за ЦСКА с 2004 по 2013 год, вместе с армейцами дважды выигрывал чемпионат России, пять раз становился обладателем Кубка и четыре раза — Суперкубка страны, а также завоевывал Кубок УЕФА. Помимо ЦСКА, он выступал за «Ротор», «Мордовию», «Волгу» и «Зоркий», а также провел 29 матчей за сборную России.

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Владислав Радимов
Евгений Алдонин
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 1 1 0 0 5-0 3
2
 Спартак 1 1 0 0 3-0 3
3
 Динамо Мх 1 1 0 0 2-1 3
4
 ЦСКА 1 1 0 0 2-1 3
5
 Кр. Советов 1 0 1 0 0-0 1
6
 Динамо 1 0 1 0 0-0 1
7
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
8
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
9
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
10
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
11
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
12
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
13
 Балтика 1 0 0 1 1-2 0
14
 Факел 1 0 0 1 1-2 0
15
 Родина 1 0 0 1 0-3 0
16
 Акрон 1 0 0 1 0-5 0
Результаты / календарь
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30 тур
24.07 20:00 ЦСКА – Балтика 2 : 1
25.07 14:00 Динамо – Кр. Советов 0 : 0
25.07 16:15 Акрон – Зенит 0 : 5
25.07 18:30 Факел – Динамо Мх 1 : 2
25.07 20:45 Спартак – Родина 3 : 0
26.07 17:00 Локомотив – Ахмат - : -
26.07 19:30 Оренбург – Ростов - : -
26.07 19:30 Рубин – Краснодар - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 2
Кирилл Глебов
Кирилл Глебов

ЦСКА

 1
Джон Джон
Джон Джон

Зенит

 1
П
Эсекиэль Барко
Эсекиэль Барко

Спартак

 1
Маркус Вендел
Маркус Вендел

Зенит

 1
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 1
И К Ж
Марат Апшацев
Марат Апшацев

Динамо Мх

 1 0 1
Вильмар Барриос
Вильмар Барриос

Зенит

 1 0 1
Маркус Вендел
Маркус Вендел

Зенит

 1 0 1
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