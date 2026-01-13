Радимов — о сообщении от Алдонина на юбилей: «Поздравление от человека, у которого проблемы — не слышится даже нотки»
Бывший игрок ЦСКА Владислав Радимов рассказал об общении с Евгением Алдониным, которому диагностировали рак поджелудочной железы.
«Значит, после того как прошла эта информация, что Женька болен, мне было 26 ноября 50 лет. И Женек прислал мне голосовое сообщение. Поздравление от человека, у которого проблемы — не слышится даже нотки там. И я всегда буду с Женьком. Мы друг друга поздравили. И мы с ним ездили как-то в FONBET Кубок России. У нас с ним была был тревел во Владивосток, мы с ним ездили три-четыре года вместе назад, очень далеко летали, провели прям классное время. Провели автограф-сессию, показали кубок во Владивостоке. Так вот я Женьку говорю, что нас ждет второй тревел туда, во Владивосток, так что Женек, давай скорее возвращайся! Я тебя здесь жду, и мы вместе поедем», — сказал Радимов в выпуске FONtur по Саудовской Аравии от FONBET.
22 ноября стало известно, что у 45-летнего Алдонина выявили рак, футболист проходит лечение в Германии.
Алдонин выступал за ЦСКА с 2004 по 2013 год, вместе с армейцами дважды выигрывал чемпионат России, пять раз становился обладателем Кубка и четыре раза — Суперкубка страны, а также завоевывал Кубок УЕФА. Помимо ЦСКА, он выступал за «Ротор», «Мордовию», «Волгу» и «Зоркий», а также провел 29 матчей за сборную России.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|1
|1
|0
|0
|5-0
|3
|
2
|Спартак
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|
3
|Динамо Мх
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
4
|ЦСКА
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
5
|Кр. Советов
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
6
|Динамо
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
7
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Балтика
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
14
|Факел
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
15
|Родина
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
|
16
|Акрон
|1
|0
|0
|1
|0-5
|0
|24.07
|20:00
|ЦСКА – Балтика
|2 : 1
|25.07
|14:00
|Динамо – Кр. Советов
|0 : 0
|25.07
|16:15
|Акрон – Зенит
|0 : 5
|25.07
|18:30
|Факел – Динамо Мх
|1 : 2
|25.07
|20:45
|Спартак – Родина
|3 : 0
|26.07
|17:00
|Локомотив – Ахмат
|- : -
|26.07
|19:30
|Оренбург – Ростов
|- : -
|26.07
|19:30
|Рубин – Краснодар
|- : -
|Г
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|
Александр Соболев
Зенит
|2
|
|
Кирилл Глебов
ЦСКА
|1
|
|
Джон Джон
Зенит
|1
|П
|
|
Эсекиэль Барко
Спартак
|1
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|1
|
|
Натан Гассама
Балтика
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Марат Апшацев
Динамо Мх
|1
|0
|1
|
|
Вильмар Барриос
Зенит
|1
|0
|1
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|1
|0
|1