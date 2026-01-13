Радимов — о сообщении от Алдонина на юбилей: «Поздравление от человека, у которого проблемы — не слышится даже нотки»

Бывший игрок ЦСКА Владислав Радимов рассказал об общении с Евгением Алдониным, которому диагностировали рак поджелудочной железы.

«Значит, после того как прошла эта информация, что Женька болен, мне было 26 ноября 50 лет. И Женек прислал мне голосовое сообщение. Поздравление от человека, у которого проблемы — не слышится даже нотки там. И я всегда буду с Женьком. Мы друг друга поздравили. И мы с ним ездили как-то в FONBET Кубок России. У нас с ним была был тревел во Владивосток, мы с ним ездили три-четыре года вместе назад, очень далеко летали, провели прям классное время. Провели автограф-сессию, показали кубок во Владивостоке. Так вот я Женьку говорю, что нас ждет второй тревел туда, во Владивосток, так что Женек, давай скорее возвращайся! Я тебя здесь жду, и мы вместе поедем», — сказал Радимов в выпуске FONtur по Саудовской Аравии от FONBET.

22 ноября стало известно, что у 45-летнего Алдонина выявили рак, футболист проходит лечение в Германии.

Алдонин выступал за ЦСКА с 2004 по 2013 год, вместе с армейцами дважды выигрывал чемпионат России, пять раз становился обладателем Кубка и четыре раза — Суперкубка страны, а также завоевывал Кубок УЕФА. Помимо ЦСКА, он выступал за «Ротор», «Мордовию», «Волгу» и «Зоркий», а также провел 29 матчей за сборную России.