«Балтика» проведет восемь матчей на сборе в Белеке

«Балтика» опубликовала расписание товарищеских матчей во время тренировочного сбора в Белеке.

25 января калининградцы сыграют против «Сурхона» из Узбекистана. Далее команду ждут матчи с российским «Челябинском» (5 февраля), казахстанским «Ордабасы» (5 февраля), узбекским «Новбахором» (12 февраля), российским «Факелом» (12 февраля), казахстанским «Кайсаром» (18 февраля) и российским «Ахматом» (18 февраля).

Заключительный матч на сборах «Балтика» проведет 22 февраля против «Крыльев Cоветов».

«Балтика» после 18 туров РПЛ набрала 35 очков и занимает пятое место в турнирной таблице.