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Сегодня, 08:00

Радимов — о Булановой: «Сейчас не общаемся, заблокировали друг друга в телефонах»

Юрий Голышак
Обозреватель
Александр Кружков
Обозреватель
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Экс-капитан «Зенита» Владислав Радимов, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о прежней супруге — певице Татьяне Булановой.

— Вы говорите: «Хочется возвращаться домой». В браке с Татьяной такого не было?

— Абсолютно. Недавно в программе «Карты, деньги, два мяча» меня спросили: «Когда в прошлом году Буланова выходила замуж — ты ревновал?» А я поймал себя на мысли, что с ней вообще уже никаких эмоций не связано! Когда ты равнодушен к человеку, тебе абсолютно все равно — это самое страшное. У меня ни злости, ни ненависти, ни любви.

— В такой ситуации, конечно, надо расставаться.

— Что мы и сделали. Сейчас не общаемся, заблокировали друг друга в телефонах. Она пошла своей дорогой, а я своей.

— Вспоминаем наше предыдущее интервью. К тому моменту Татьяна объявила о разводе. Вы же настаивали, что все пустяк: «Вот паспорт — в нем штамп о браке. Живем в одной квартире». Зачем это говорили?

— Я понимал, что мы разойдемся, но в прессу выносить не хотел. Когда случилось официально, оставил Булановой квартиру на Васильевском острове. Исправно плачу алименты. Думаю, никаких претензий в этом плане быть не может. Сейчас с вами что-то обсуждаю — но по минимуму. Когда уходил, попросил ее об одном: «Пожалуйста, не используй больше нигде мое имя. У нас теперь разные истории».

Владислав Радимов (слева) и&nbsp;Валерий Карпин в&nbsp;благотворительном матче ветеранов ЦСКА и &laquo;Спартака&raquo; 14&nbsp;октября 2012 года. Владислав Радимов: «Пишу Карпину: «Ничего ты, Валерий Георгиевич, в футболе не понимаешь!» Получаю ответ: «Согласен»

Владислав Радимов
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«Ростов» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Крылья Советов»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Локомотив»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Ростов»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
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Булыкин рассказал, с какими словами Карпина он не согласен после интервью Смолову
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 12 9 3 0 25-5 30
2
 Зенит 12 9 2 1 28-4 29
3
 Локомотив 12 9 0 3 26-16 27
4
 ЦСКА 12 7 2 3 22-7 23
5
 Динамо 12 7 2 3 23-12 23
6
 Спартак 12 5 4 3 17-12 19
7
 Рубин 12 4 3 5 14-19 15
8
 Ростов 12 3 4 5 14-21 13
9
 Кр. Советов 12 3 3 6 11-17 12
10
 Акрон 12 3 3 6 16-25 12
11
 Пари НН 12 3 3 6 12-22 12
12
 Динамо Мх 12 2 5 5 5-10 11
13
 Химки 12 2 5 5 11-20 11
14
 Факел 12 2 4 6 8-20 10
15
 Оренбург 12 1 5 6 14-22 8
16
 Ахмат 12 0 6 6 9-23 6
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26.10 14:00
Динамо Мх – Акрон
 - : -
26.10 16:30
ЦСКА – Факел
 - : -
26.10 19:00
Ростов – Ахмат
 - : -
27.10 12:00
Оренбург – Рубин
 - : -
27.10 14:15
Пари НН – Спартак
 - : -
27.10 16:30
Химки – Динамо
 - : -
27.10 19:30
Зенит – Локомотив
 - : -
28.10 18:30
Кр. Советов – Краснодар
 - : -
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Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 7
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 6
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 6
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 5
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 10 1 3
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 9 1 2
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