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Владислав Радимов: «Не понимаю тех, кто стал приписывать победу кому угодно, только не нашей стране»

20:18
Владислав Радимов. Фото Евгения Матвеева, "СЭ"
Владислав Радимов. Фото Евгения Матвеева, "СЭ"
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Бывший хавбек «Зенита» Владислав Радимов поздравил россиян с Днем Победы. Главный тренер «Зенита-2» также рассказал о своей бабушке-блокаднице.

«Я часто рассказываю, как горжусь своей бабушкой. Горжусь ее мужеством и несломленностью. Бабушку в 1943 году по Ладоге эвакуировали из Ленинграда в Рыбинск. Говорит, в победе не сомневались ни на секунду. И когда 9 мая сообщили, что Германия полностью разгромлена, война закончена, мы победили — бабушка, забив на работу, бросив лопату с торфом — побежала вперед и... Гуляли всю ночь! Для меня каждый участник Великой Отечественной — Герой. Я не понимаю тех, кто вдруг стал переписывать историю, приписывая победу кому угодно — только не нашей стране. С Днем Победы! И хотелось бы, чтобы нам всем надолго хватило нашей памяти и благодарности. Потому что пока мы помним — мы люди», — подписал фото Радимов.

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