Владислав Радимов: «Кокорин может стать лучшим бомбардиром весенней стадии РПЛ»

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов рассказал о том, как проходит сбор с командой форвард Александр Кокорин.

- С первого дня я сказал так: «Саша, я не буду задавать тебе вопросы, ты взрослый парень, столько прошел за последнее время, что сам разберешься», — цитирует Радимова Bobsoccer. — Советовать? Нет, нет — решение принимать только ему самому. Что касается работы, то к нему нет ни малейших вопросов. Его очень хорошо восприняли пацаны, он здорово работает на тренировках. Ну а мастерство Кокорина и обсуждать нечего.

Ему, конечно, первые дни было тяжеловато, поскольку он пропустил несколько тренировочных дней, но сейчас он втянулся и трудится наравне со всеми. Как тренер могу признаться, что я очень доволен, что пацаны могут поучиться у такого высококлассного футболиста. Не отказываюсь от своих слов — Кокорин может стать лучшим бомбардиром весенней стадии чемпионата России. В любой команде.

— В матче с «Гремио» Кокорин поиграл на трех позициях — под нападающими, центрфорварда и правого нападающего, причем дубль оформил, играя справа.

?— Да, и после второго гола крикнул мне: «Николаич, наконец-то вы нашли мне позицию!» (Улыбается). У нас было запланировано попробовать молодежь на разных позициях. А кого двигать? Конечно, Кокорина! Он воспринял это нормально, пацаны помогли ему забить две мяча, он в свою очередь помог им. Да и, согласитесь, Кокорин не сделал бы дубль, не будь на поле партнеров (улыбается).