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Владислав Игнатьев: «Очень рад за Смолова. Хочу пожелать ему удачи»

08:28
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Защитник «Локомотива» Владислав Игнатьев пожелал удачи Федору Смолову. «Сельта» арендовала форварда у «Локо» до конца сезона.

— Недавно Федор Смолов перешел из «Локо» в испанскую «Сельту». Вас удивил этот трансфер?

— Я думаю, он всех удивил. Узнал о трансфере только в тот день, когда это уже было объявлено официально.

— Как оцените его перспективы в Испании?

— Очень рад за него. Хочу пожелать ему удачи, чтобы он ярко проявил себя в «Сельте». У Феди есть отличный шанс показать себя в одном из сильнейших чемпионатов Европы, сыграть против топовых команд. Далеко не каждому дается такая возможность. Уверен, у него получится реализовать свой потенциал. Буду следить за его выступлениями там, — цитируют Игнатьева «Известия».

29-летний Федор Смолов ранее дебютировал за «Сельту», выйдя на замену в матче 22-го тура чемпионата Испании с «Валенсией» (0:1).

Дополнительная информация

https://iz.ru/972165/sevastian-terletckii/sdelaem-vse-vozmozhnoe-chtoby-uspeshno-vystupit-v-vesennei-chasti-rpl

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