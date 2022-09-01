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Телеведущий Соловьев: «У Дзюбы больше шансов попасть по мячу, а у Кокорина — снова сесть в тюрьму»

Владимир Соловьев отреагировал на трансферы Дзюбы и Кокорина
Виктория Кравченко
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Российский журналист и телеведущий Владимир Соловьев поделился мнением о переходе форварда Александра Кокорина в кипрский клуб «Арис» и трансфере нападающего Артема Дзюбы в турецкий «Адана Демирспор».

«Я скорее похож на мяч, а не на футбольного эксперта. Исходя из этого, можно сказать точно: шансов попасть по мячу у Дзюбы больше. А сесть в тюрьму, насколько я помню историю, шанс выше у Кокорина», — цитирует Соловьева РИА «Новости Спорт».

Дзюба перешел в турецкий клуб в августе 2022 года на правах свободного агента. Кокорин стал игроком «Ариса» на правах аренды.

Источник: https://ria.ru/
Александр Кокорин
Артем Дзюба
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