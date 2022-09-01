Российский журналист и телеведущий Владимир Соловьев поделился мнением о переходе форварда Александра Кокорина в кипрский клуб «Арис» и трансфере нападающего Артема Дзюбы в турецкий «Адана Демирспор».

«Я скорее похож на мяч, а не на футбольного эксперта. Исходя из этого, можно сказать точно: шансов попасть по мячу у Дзюбы больше. А сесть в тюрьму, насколько я помню историю, шанс выше у Кокорина», — цитирует Соловьева РИА «Новости Спорт».

Дзюба перешел в турецкий клуб в августе 2022 года на правах свободного агента. Кокорин стал игроком «Ариса» на правах аренды.