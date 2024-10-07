Слишкович: «Мы сделаем все, чтобы «Оренбург» остался в РПЛ»

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович прокомментировал назначение в команду.

«Я очень рад, потому что у меня появилась возможность работать в серьезном клубе, у которого есть амбиции. Много моих идей можно осуществить с такой командой. Конечно, я очень рад, потому что я не был бы здесь, если бы не хотел этого. Вместе со штабом и футболистами мы сделаем все, чтобы команда осталась в РПЛ. Это цель клуба. В конце мы увидим, что было сделано хорошо, а что нет», — сказал Слишкович в интервью пресс-службе клуба.

«Оренбург» объявил о назначении Слишковича 7 октября. Он сменил на посту главного тренера команды испанца Давида Деограсию. Контракт с 41-летним боснийцем рассчитан на два года. Слишкович был исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» с апреля по май нынешнего года.

После 11 туров «Оренбург» с 7 очками занимает предпоследнее, 11-е место в турнирной таблице РПЛ.