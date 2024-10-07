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Сегодня, 17:30

Корнеев о Гуарирапе: «Он слишком зациклен на том, чтобы забить самому»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Бывший полузащитник ЦСКА Игорь Корнеев в интервью «СЭ» оценил игру форварда армейцев Сауля Гуарирапы в дерби с «Динамо» (2:1) в 11-м туре РПЛ.

— Гуарирапа пока тяжеловат? Если бы забил, ЦСКА закрыл бы все вопросы еще до перерыва?

— Гуарирапа зациклен на том, чтобы забить самому, и это мешает ему использовать моменты. Ему надо срочно объяснить, что в ряде эпизодов можно сыграть и на партнеров. Нужно, чтобы он расслабился и играл без напряжения, без мысли во что бы то ни стало оформить свой дебютный гол за армейцев, — сказал Корнеев «СЭ».

Полностью интервью Игоря Корнеева читайте на сайте «СЭ».

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ФК Динамо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Сауль Гуарирапа
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 Краснодар 11 8 3 0 22-5 27
2
 Локомотив 11 9 0 2 26-14 27
3
 Зенит 11 8 2 1 23-4 26
4
 ЦСКА 11 6 2 3 21-7 20
5
 Динамо 11 6 2 3 19-12 20
6
 Спартак 11 5 4 2 17-9 19
7
 Рубин 11 4 3 4 14-15 15
8
 Акрон 11 3 3 5 16-20 12
9
 Ростов 11 3 3 5 13-20 12
10
 Кр. Советов 11 3 2 6 9-15 11
11
 Динамо Мх 11 2 5 4 5-9 11
12
 Пари НН 11 3 2 6 11-21 11
13
 Химки 11 1 5 5 9-20 8
14
 Факел 11 1 4 6 5-18 7
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 Оренбург 11 1 4 6 12-20 7
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