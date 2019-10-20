Владимир Рыков: «В целом все нормально»

Защитник «Динамо» Владимир Рыков после ничьей с «Краснодаром» (1:1) в матче 13-го тура чемпионата России подчеркнул, что бело-голубые стремились набрать три очка.

— Как вам игра?

— Думаю, мы сегодня справились. Ошибки нам подскажут, и будем прибавлять. В целом все нормально.

— Что тренер сказал в перерыве, потому что команда на второй тайм вышла заряженной.

— Он сказал продолжать играть с самоотдачей, подержать мяч.

— А после матча? Это ведь его дебютная игра в качестве тренера.

— Мы его поддерживали, как могли. Он нас поблагодарил. Сказал, что если будем играть с такой же самоотдачей, то все получится.

— Насколько на игру повлиял такой повод, как юбилей Льва Яшина?

— Когда стоял перед игрой, и показывали на табло ролики, мурашки бежали по коже. Хотелось сыграть с утроенной энергией, набрать очки и победить.

— Вы в команде обсуждали это событие?

— Конечно. Все это знают. Мы объяснили иностранцам, чтобы они понимали за кого они играют, кто играл в этой команде. Им чуть побольше говорили. Думаю, они поняли. Мы видели на поле, как они бились и старались.

— Этот результат позитивный для команды?

— Да. «Краснодар» сейчас лидер. А для нас важно каждое очко. Конечно, мы стремились к победе. Но это очко пойдет нам в копилку.

— Сегодня Шунина признали лучшим игроком матча. Символично в такой день?

— Конечно. Антон хорошо сыграл, выручил в нескольких моментах. Серьезных ошибок не было. Он справился. (Елена Григорьевская)

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