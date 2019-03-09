Владимир Рыков: "Договорились в "Динамо", что не будем обращать внимания на таблицу"

Защитник "Динамо" Владимир Рыков в интервью "СЭ" признался, что команда не обращает внимания на турнирную таблицу. После 19 туров московский коллектив идет на 10-м месте в РПЛ.

– Какие задачи ставите лично для себя на весеннюю часть сезона?

– Восстановиться, набрать кондиции и быстрее вернуться на поле. Помогать команде, тренеру. Уверен, с нашими хорошими докторами это скоро произойдет.

– Сейчас команда находится между зоной Лиги Европы и стыковыми матчами за право остаться в РПЛ.

– Мы договорились, что не будем обращать внимания на таблицу. Следует идти от игры к игре. Конечно, наверх всегда приятнее смотреть, чем вниз. (Сергей Погребняк)

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