05:40 | Футбол — РПЛ

Владимир Рыков: "Договорились в "Динамо", что не будем обращать внимания на таблицу"

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Защитник "Динамо" Владимир Рыков в интервью "СЭ" признался, что команда не обращает внимания на турнирную таблицу. После 19 туров московский коллектив идет на 10-м месте в РПЛ.

– Какие задачи ставите лично для себя на весеннюю часть сезона?

– Восстановиться, набрать кондиции и быстрее вернуться на поле. Помогать команде, тренеру. Уверен, с нашими хорошими докторами это скоро произойдет.

– Сейчас команда находится между зоной Лиги Европы и стыковыми матчами за право остаться в РПЛ.

– Мы договорились, что не будем обращать внимания на таблицу. Следует идти от игры к игре. Конечно, наверх всегда приятнее смотреть, чем вниз. (Сергей Погребняк)

Полностью интервью Рыкова

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 19-й тур. "Динамо" – "Спартак" и другие матчи
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