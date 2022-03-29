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Пресняков — о назначении Карасева: «В отличие от многих болельщиков «Спартака», уважаю его!»

Владимир Пресняков-старший оценил назначение Карасева на матч «Локомотив — «Спартак»
Сергей Федоров
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Владимир Пресняков-старший.
Фото Global Look Press

Российский композитор, болельщик «Спартака» Владимир Пресняков-старший в разговоре с «СЭ» отреагировал на назначение Сергея Карасева главным арбитром матча 23-го тура Тинькофф РПЛ «Локомотив» — «Спартак».

«Я Карасева уважаю, в отличие от многих болельщиков «Спартака». Он ведь считается единственным нашим представителем на международном уровне. Судил матчи Лиги чемпионов, чемпионата Европы, только ему и доверяли. Я ничего не имею против его назначения, были другие судьи, у которых была слишком заметна пристрастность. К Карасеву отношусь хорошо. Что насчет предстоящего матча? Особых ожиданий нет.

02.04.2022 | Локомотив — Спартак

Я готов к любому из трех результатов. Вот бывает, что «Спартак» вдруг проснется и выиграет у сильного в этом сезоне «Динамо», а может, что и проиграет кому попало, причем по игре. Может быть проигрыш, ничья или победа. В этом сезоне это уже практически все равно. На какие-то места нацеливаться было бы глупо, есть несколько просто важных принципиальных игр" - сказал Пресняков корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

Матч состоится 2 апреля в Москве на стадионе «РЖД Арена». Начало — в 19.30 по московскому времени.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 23-й тур
02 апр, 19:30. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Спартак

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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ТБ 2.5

17%

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Ф1 (-1.5)

15%

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ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
2
1
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 14 6 2 53-23 48
2
 Динамо 22 13 4 5 41-24 43
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
6
 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
7
 Кр. Советов 21 9 5 7 28-23 32
8
 Ахмат 22 10 1 11 29-30 31
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
10
 Рубин 22 7 4 11 29-39 25
11
 Н. Новгород 22 6 6 10 20-32 24
12
 Ростов 21 5 7 9 33-38 22
13
 Арсенал 22 5 5 12 24-46 20
14
 Урал 22 4 8 10 13-22 20
15
 Уфа 22 3 9 10 19-31 18
16
 Химки 22 3 9 10 19-37 18
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
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Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
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Зенит – Рубин
 3 : 2
6.04 19:00
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 - : -
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