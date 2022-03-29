Российский композитор, болельщик «Спартака» Владимир Пресняков-старший в разговоре с «СЭ» отреагировал на назначение Сергея Карасева главным арбитром матча 23-го тура Тинькофф РПЛ «Локомотив» — «Спартак».

«Я Карасева уважаю, в отличие от многих болельщиков «Спартака». Он ведь считается единственным нашим представителем на международном уровне. Судил матчи Лиги чемпионов, чемпионата Европы, только ему и доверяли. Я ничего не имею против его назначения, были другие судьи, у которых была слишком заметна пристрастность. К Карасеву отношусь хорошо. Что насчет предстоящего матча? Особых ожиданий нет.

02.04.2022 | Локомотив — Спартак

Я готов к любому из трех результатов. Вот бывает, что «Спартак» вдруг проснется и выиграет у сильного в этом сезоне «Динамо», а может, что и проиграет кому попало, причем по игре. Может быть проигрыш, ничья или победа. В этом сезоне это уже практически все равно. На какие-то места нацеливаться было бы глупо, есть несколько просто важных принципиальных игр" - сказал Пресняков корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

Матч состоится 2 апреля в Москве на стадионе «РЖД Арена». Начало — в 19.30 по московскому времени.