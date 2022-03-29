Защитник «Спартака» Айртон улетел в Бразилию

Защитник «Спартака» Лукас Айртон отправился в Бразилию. Об этом в соцсетях сообщила мененджер по туризму и перелетам Лижия Кардосо. Она является женой игрока в футзал Сирило, который выступал за российские клубы.

«Будьте счастливы на новом этапе своей жизни. Если появится возможность, возвращайтесь! Я буду ждать вас!» — написала Лижия в соцсетях.

Также в Бразилию улетел игрок мини-футбольного «АлтПолитеха» Аллан Ричардсон. Его жена является сестрой Лижии Кардосо.

Напомним, ранее стало известно, что «Спартак» может продать Айртона за 10 миллионов долларов.