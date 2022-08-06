В «Спартаке» не стали комментировать информацию о возможной смене руководства клуба

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал возможную смену руководства клуба.

— Каждый день новые слухи. Мы их не комментируем. Мы комментируем факты. По поводу Хачатурянца точно такой же ответ. И по поводу всех остальных фамилий, которые появляются.

—Очень много разговоров о переменах.

—Да, разговоры активные, но мы живем в эпоху перемен. «Спартак» — самая популярная команда. На ней отражается все, что происходит вокруг жизни. Мы же не можем существовать без воздушного пространства. Если у нас такая обстановка в мире, такая обстановка в России с экономикой и так далее. Вы поймите, что деньги берутся не из воздуха. Конечно, есть разговоры о каких-то переменах. Мы готовы к этим разговорам, но мы не комментируем слухи. Если будут какие-то факты, тогда с удовольствием прокомментируем.

Ранее сообщалось, что генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков может покинуть московский клуб.