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Пономарев — о Дзюбе: «Он не будет так результативно играть в следующем сезоне»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев раскритиковал форварда «Локомотива» Артема Дзюбу.

«Дзюба не будет так результативно играть в следующем сезоне. Есть предел. Не зря раньше в 30 лет в советское время уже считались глубокими ветеранами, как бы ни играл, говорили заканчивать. Сейчас играют до 36-37, значит, у нас такой поганый футбол! Выходит, дело так. Зрителей приучили к безобразному футболу! У Дзюбы так забивать больше не получится никогда! Не верю в него, никогда. У него просто удачно получилось. Кто-то верит, что Дзюба станет лучшим бомбардиром чемпионата России в следующем сезоне? Ой, глупые какие! У нас даже никто на замахе не умеет убирать соперника. Никто это не делает кроме Федора Чалова. Безобразие», — сказал Пономарев Legalbet.

34-летний Дзюба стал футболистом «Локомотива» в феврале 2023 года. В минувшем сезоне РПЛ форвард провел за железнодорожников 11 матчей, в которых забил восемь голов и отдал пять результативных передач.

Источник: Legalbet
Артем Дзюба
Владимир Пономарев (СССР)
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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