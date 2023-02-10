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Сегодня, 21:17

Игроки «Спартака» сделали совместное фото с детьми болельщиков после победы над «Сочи»

Виктория Кравченко
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Фанаты ФК &amp;quot;Спартак&amp;quot;.
Фото ФК «Спартак»

«Спартак» обыграл «Сочи» (2:0) в матче 3-го тура Winline Зимнего Куба РПЛ. Красно-белые стали победителями турнира.

После этой игры футболисты команды сделали совместное фото с детьми болельщиков.

Ранее «Спартак» на турнире обыграл «Ростов» (0:0, пенальти — 2:1) и «Ростов» (4:0).

ФК Сочи
ФК Спартак (Москва)
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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
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 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
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Квинси Промес

Квинси Промес

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