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Судейство

Сегодня, 15:03

Владимир Москалев рассудит матч «Ростов» — «Спартак»

Ана Горшкова
Корреспондент
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РФС объявил о назначении арбитров и инспекторов на матчи 25-го тура чемпионата России.

Игру «Ростов» — «Спартак» рассудит Владимир Москалев, матч «Краснодара» и «Факела» — Кирилл Левников. На встречу «Зенит» — «Оренбург» назначен Владислав Безбородов, а на матч «Пари НН» — «Динамо» — Артем Чистяков.

19 апреля (пятница)

«Краснодар» — «Факел»: судья — Кирилл Левников, ассистенты судьи — Кирилл Большаков, Андрей Веретешкин; резервный судья — Сергей Куликов; ВАР — Павел Кукуян; АВАР — Евгений Буланов; инспектор — Эдуард Малый.

20 апреля (суббота)

«Рубин» — «Локомотив»: судья — Евгений Кукуляк, ассистенты судьи — Валентин Мурашов, Дмитрий Чельцов; резервный судья — Олег Соколов; ВАР — Андрей Фисенко; АВАР — Сергей Цыганок; инспектор — Александр Колобаев.

«Балтика» — «Крылья Советов»: судья — Сергей Чебан, ассистенты судьи — Рашид Абусуев, Максим Ковалев; резервный судья — Михаил Черемных; ВАР — Сергей Иванов; АВАР — Василий Казарцев; инспектор — Сергей Мацюра.

ЦСКА — «Ахмат»: судья — Рафаэль Шафеев, ассистенты судьи — Рустам Мухтаров, Варанцо Петросян; резервный судья — Владимир Сельдяков; ВАР — Артем Любимов; АВАР — Роман Галимов; инспектор — Андрей Бутенко.

21 апреля (воскресенье)

«Пари НН» — «Динамо»: судья — Артем Чистяков, ассистенты судьи — Алексей Ширяев, Алексей Воронцов; резервный судья — Николай Волошин; ВАР — Алексей Сухой; АВАР — Валерий Данченко; инспектор — Александр Гончар.

«Зенит» — «Оренбург»: судья — Владислав Безбородов, ассистенты судьи — Дмитрий Ермаков, Адлан Хатуев; резервный судья — Иван Абросимов; ВАР — Виталий Мешков; АВАР — Алексей Амелин; инспектор — Сергей Хральцов.

«Сочи» — «Урал»: судья — Сергей Карасев, ассистенты судьи — Максим Гаврилин, Игорь Демешко; резервный судья — Ян Бобровский; ВАР — Евгений Турбин; АВАР — Антон Кобзев; инспектор — Олег Соколов.

«Ростов» — «Спартак»: судья — Владимир Москалев, ассистенты судьи — Андрей Образко, Андрей Гурбанов; резервный судья — Ранэль Зияков; ВАР — Василий Казарцев; АВАР — Сергей Цыганок; инспектор — Сергей Мартынов.

Источник: https://rfs.ru/news/220240
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Краснодар
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 5 4 43-20 47
2
 Краснодар 23 12 7 4 36-23 43
3
 Динамо 23 10 8 5 36-31 38
4
 ЦСКА 23 9 10 4 43-31 37
5
 Локомотив 23 9 10 4 38-31 37
6
 Кр. Советов 23 10 6 7 41-33 36
7
 Спартак 23 10 5 8 29-28 35
8
 Ростов 23 9 7 7 35-33 34
9
 Рубин 23 9 5 9 20-29 32
10
 Пари НН 23 8 4 11 21-26 28
11
 Факел 23 6 8 9 19-25 26
12
 Оренбург 23 6 8 9 27-30 26
13
 Урал 23 6 5 12 22-36 23
14
 Балтика 23 5 5 13 21-27 20
15
 Ахмат 23 5 5 13 21-36 20
16
 Сочи 23 4 6 13 24-37 18
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29 тур
30 тур
19.04 19:00
Краснодар – Факел
 - : -
20.04 14:00
Рубин – Локомотив
 - : -
20.04 16:30
Балтика – Кр. Советов
 - : -
20.04 19:30
ЦСКА – Ахмат
 - : -
21.04 14:00
Пари НН – Динамо
 - : -
21.04 16:15
Зенит – Оренбург
 - : -
21.04 18:15
Сочи – Урал
 - : -
21.04 20:30
Ростов – Спартак
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 11
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 10
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 18 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 20 1 2
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 18 1 6
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