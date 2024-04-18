Владимир Москалев рассудит матч «Ростов» — «Спартак»
РФС объявил о назначении арбитров и инспекторов на матчи 25-го тура чемпионата России.
Игру «Ростов» — «Спартак» рассудит Владимир Москалев, матч «Краснодара» и «Факела» — Кирилл Левников. На встречу «Зенит» — «Оренбург» назначен Владислав Безбородов, а на матч «Пари НН» — «Динамо» — Артем Чистяков.
19 апреля (пятница)
«Краснодар» — «Факел»: судья — Кирилл Левников, ассистенты судьи — Кирилл Большаков, Андрей Веретешкин; резервный судья — Сергей Куликов; ВАР — Павел Кукуян; АВАР — Евгений Буланов; инспектор — Эдуард Малый.
20 апреля (суббота)
«Рубин» — «Локомотив»: судья — Евгений Кукуляк, ассистенты судьи — Валентин Мурашов, Дмитрий Чельцов; резервный судья — Олег Соколов; ВАР — Андрей Фисенко; АВАР — Сергей Цыганок; инспектор — Александр Колобаев.
«Балтика» — «Крылья Советов»: судья — Сергей Чебан, ассистенты судьи — Рашид Абусуев, Максим Ковалев; резервный судья — Михаил Черемных; ВАР — Сергей Иванов; АВАР — Василий Казарцев; инспектор — Сергей Мацюра.
ЦСКА — «Ахмат»: судья — Рафаэль Шафеев, ассистенты судьи — Рустам Мухтаров, Варанцо Петросян; резервный судья — Владимир Сельдяков; ВАР — Артем Любимов; АВАР — Роман Галимов; инспектор — Андрей Бутенко.
21 апреля (воскресенье)
«Пари НН» — «Динамо»: судья — Артем Чистяков, ассистенты судьи — Алексей Ширяев, Алексей Воронцов; резервный судья — Николай Волошин; ВАР — Алексей Сухой; АВАР — Валерий Данченко; инспектор — Александр Гончар.
«Зенит» — «Оренбург»: судья — Владислав Безбородов, ассистенты судьи — Дмитрий Ермаков, Адлан Хатуев; резервный судья — Иван Абросимов; ВАР — Виталий Мешков; АВАР — Алексей Амелин; инспектор — Сергей Хральцов.
«Сочи» — «Урал»: судья — Сергей Карасев, ассистенты судьи — Максим Гаврилин, Игорь Демешко; резервный судья — Ян Бобровский; ВАР — Евгений Турбин; АВАР — Антон Кобзев; инспектор — Олег Соколов.
«Ростов» — «Спартак»: судья — Владимир Москалев, ассистенты судьи — Андрей Образко, Андрей Гурбанов; резервный судья — Ранэль Зияков; ВАР — Василий Казарцев; АВАР — Сергей Цыганок; инспектор — Сергей Мартынов.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|23
|14
|5
|4
|43-20
|47
|
2
|Краснодар
|23
|12
|7
|4
|36-23
|43
|
3
|Динамо
|23
|10
|8
|5
|36-31
|38
|
4
|ЦСКА
|23
|9
|10
|4
|43-31
|37
|
5
|Локомотив
|23
|9
|10
|4
|38-31
|37
|
6
|Кр. Советов
|23
|10
|6
|7
|41-33
|36
|
7
|Спартак
|23
|10
|5
|8
|29-28
|35
|
8
|Ростов
|23
|9
|7
|7
|35-33
|34
|
9
|Рубин
|23
|9
|5
|9
|20-29
|32
|
10
|Пари НН
|23
|8
|4
|11
|21-26
|28
|
11
|Факел
|23
|6
|8
|9
|19-25
|26
|
12
|Оренбург
|23
|6
|8
|9
|27-30
|26
|
13
|Урал
|23
|6
|5
|12
|22-36
|23
|
14
|Балтика
|23
|5
|5
|13
|21-27
|20
|
15
|Ахмат
|23
|5
|5
|13
|21-36
|20
|
16
|Сочи
|23
|4
|6
|13
|24-37
|18
|19.04
|19:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|20.04
|14:00
|
Рубин – Локомотив
|- : -
|20.04
|16:30
|
Балтика – Кр. Советов
|- : -
|20.04
|19:30
|
ЦСКА – Ахмат
|- : -
|21.04
|14:00
|
Пари НН – Динамо
|- : -
|21.04
|16:15
|
Зенит – Оренбург
|- : -
|21.04
|18:15
|
Сочи – Урал
|- : -
|21.04
|20:30
|
Ростов – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|11
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|10
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|9
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|18
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|20
|1
|2
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|18
|1
|6