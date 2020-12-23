«Локомотив» представит Леонченко в качестве гендиректора в пятницу

Совет директоров «Локомотива» утвердил Владимира Леонченко на должности генерального директора клуба, сообщают «Известия». По данным «СЭ», он был главным кандидатом на эту должность.

В пятницу, 25 декабря, Леонченко представят сотрудникам клуба.

Ранее Леонченко возглавлял профсоюз футболистов, а в последнее время работал в «Факела» и был советником губернатора Воронежской области. По данным нашего издания, Василий Кикнадзе покинет пост генерального директора клуба.

48-летний Леонченко известен по выступлениям за «Торпедо» и «Амкар». С «Торпедо» он завоевал бронзу чемпионата России 2000 года. В 1994 году провел девять матчей в чемпионате за «Локомотив».