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«Локомотив» представит Леонченко в качестве гендиректора в пятницу

Владимир Леонченко. Фото Федор Успенский., "СЭ"
Владимир Леонченко. Фото Федор Успенский., "СЭ"
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Совет директоров «Локомотива» утвердил Владимира Леонченко на должности генерального директора клуба, сообщают «Известия». По данным «СЭ», он был главным кандидатом на эту должность.

В пятницу, 25 декабря, Леонченко представят сотрудникам клуба.

Ранее Леонченко возглавлял профсоюз футболистов, а в последнее время работал в «Факела» и был советником губернатора Воронежской области. По данным нашего издания, Василий Кикнадзе покинет пост генерального директора клуба.

48-летний Леонченко известен по выступлениям за «Торпедо» и «Амкар». С «Торпедо» он завоевал бронзу чемпионата России 2000 года. В 1994 году провел девять матчей в чемпионате за «Локомотив».

Дополнительная информация:

https://iz.ru/1103823/2020-12-23/lokomotiv-predstavit-leonchenko-v-kachestve-gendirektora-v-piatnitcu

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