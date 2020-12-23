Главный кандидат на пост гендиректора «Локомотива» — Владимир Леонченко
По данным «СЭ», главным претендентом на освобождающийся после ухода Василия Кикнадзе пост генерального директора «Локомотива» является Владимир Леонченко. Ранее он возглавлял профсоюз футболистов, а теперь работник «Факела» и советник губернатора Воронежской области.
Его кандидатура рассылается на согласование членам совета директоров «Локомотива».
(Константин Алексеев)
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