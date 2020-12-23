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Главный кандидат на пост гендиректора «Локомотива» — Владимир Леонченко

Владимир Леонченко. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Владимир Леонченко. Фото Федор Успенский, "СЭ"
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По данным «СЭ», главным претендентом на освобождающийся после ухода Василия Кикнадзе пост генерального директора «Локомотива» является Владимир Леонченко. Ранее он возглавлял профсоюз футболистов, а теперь работник «Факела» и советник губернатора Воронежской области.

Его кандидатура рассылается на согласование членам совета директоров «Локомотива».

(Константин Алексеев)

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