Василий Кикнадзе попрощался с «Локомотивом»

По данным «СЭ», сегодня в конце планового совещания в «Локомотиве», которое всегда проходит по средам, гендиректор Василий Кикнадзе взял слово и объявил о том, что покидает клуб. Совещание проходило в онлайн-режиме.

Определенность со сменщиком Кикнадзе должна наступить в начале следующей недели.

Кикнадзе с 2013 года выходил в совет директоров «Локомотива», а 29 декабря 2018 года был назначен на пост генерального директора клуба.

(Константин Алексеев)

Болельщики «Локо» могут праздновать — Кикнадзе уходит. Сменщику не позавидуешь