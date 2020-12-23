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Василий Кикнадзе попрощался с «Локомотивом»

Василий Кикнадзе. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Василий Кикнадзе. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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По данным «СЭ», сегодня в конце планового совещания в «Локомотиве», которое всегда проходит по средам, гендиректор Василий Кикнадзе взял слово и объявил о том, что покидает клуб. Совещание проходило в онлайн-режиме.

Определенность со сменщиком Кикнадзе должна наступить в начале следующей недели.

Кикнадзе с 2013 года выходил в совет директоров «Локомотива», а 29 декабря 2018 года был назначен на пост генерального директора клуба.

(Константин Алексеев)

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