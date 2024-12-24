Кузьмичев: «Локо» не может потратить 10-15 миллионов на нападающего»

Владимир Кузьмичев, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, в интервью «СЭ» ответил на вопрос, нужно ли клубу покупать зимой нападающего.

— А вы не считаете, что у «Локомотива» нет форварда-киллера? Воробьев бодро начал сезон, но в последних 8 турах РПЛ у него ни одного результативного действия. В активе Сулейманова в чемпионате пока вообще лишь гол.

— Вопрос непростой. Понятно, что все команды хотят яркого, забивного центрального нападающего. Другое дело, что ценник на таких игроков очень высокий. Сильно сомневаюсь, что «Локо» может потратить 10-15 миллионов на форварда подобного уровня. А приглашать за более скромную цену... Не знаю, я не вижу в России нападающих, кто мог бы перейти в «Локо» за небольшие деньги и гарантированно сыграть сильнее и Воробьева, и Сулейманова. Понятно, что все ищут забивную «девятку». Но это довольно штучный товар. Либо слишком дорогой, либо селекционная служба должна здорово поработать, чтобы найти на первый взгляд неочевидный вариант, который в итоге выстрелит.