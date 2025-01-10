Агент Ракова: «Вадим точно поедет на сборы с «Локомотивом»

Владимир Кузьмичев, агент нападающего «Локомотива» Вадима Ракова, сообщил, что его клиент поедет на сборы с московской командой. 13 января красно-зеленые в ОАЭ начнут подготовку ко второй части сезона.

«Будущее Ракова? Вадим точно поедет на сборы с «Локомотивом», где на него посмотрит главный тренер. Уже потом будут сделаны какие-либо выводы. Конечно, ему нужно играть больше. Если у него не будет игрового времени, то будем искать выход из этой ситуации», — цитирует «РБ Спорт» Кузьмичев.

В этом сезоне 19-летний Раков сыграл 16 матчей во всех турнирах, забил 3 мяча и отдал 3 голевые передачи.