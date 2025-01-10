Силкин: «Динамо» нужно расставаться с Бальбуэной»
Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин считает, что бело-голубым нужно расстаться с защитником Фабианом Бальбуэной.
«Думаю, что «Динамо» нужно расставаться с Бальбуэной, никакого ему нового контракта. Он уже давно не тот, каким был раньше. Он просто занимает чье-то место. Такие легионеры нашему футболу не нужны. Пусть уходит», — цитирует «РБ Спорт» Силкина.
Действующий контракт парагвайца рассчитан до 30 июня 2025 года. Он перешел в «Динамо» из «Вест Хэма» в 2021 году.
В этом сезоне защитник сыграл в 15 матчах во всех турнирах.
Источник: «РБ Спорт»
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