Франко Камоцци назвал худшего тренера в истории «Спартака»

Бывший советник экс-президента «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци считает Руя Виторию худшим тренером в истории красно-белых.

«Худший тренер в истории «Спартака»? На мой взгляд — это Руй Витория, а на втором месте Гильермо Абаскаль», — цитирует «РБ Спорт» Камоцци.

54-летний Витория тренировал «Спартак» с мая по декабрь 2021 года. Абаскаль возглавлял красно-белых с июня 2022 по апрель 2024 года.