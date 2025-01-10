Франко Камоцци назвал худшего тренера в истории «Спартака»
Бывший советник экс-президента «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци считает Руя Виторию худшим тренером в истории красно-белых.
«Худший тренер в истории «Спартака»? На мой взгляд — это Руй Витория, а на втором месте Гильермо Абаскаль», — цитирует «РБ Спорт» Камоцци.
54-летний Витория тренировал «Спартак» с мая по декабрь 2021 года. Абаскаль возглавлял красно-белых с июня 2022 по апрель 2024 года.
Источник: «РБ Спорт»
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|- : -
|1.03
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Динамо
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