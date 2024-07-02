Ковачевич: «Соперникам в РПЛ придется сложно против махачкалинского «Динамо»
Защитник махачкалинского «Динамо» Владимир Ковачевич поделился ожиданиями от выступления команды в РПЛ.
«Мы знаем, что в РПЛ очень много сильных и укомплектованных команд, но у нас тоже есть сильные футболисты. Мы все вместе как коллектив хотим просто обыгрывать каждого соперника в РПЛ. Могу сказать, что соперникам придется сложно в матчах против нас», — приводит слова Ковачевича Metaratings.ru.
Махачкалинское «Динамо» заняло второе место в первой лиге-2023/24 и напрямую вышло в РПЛ.
Источник: Metaratings.ru
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