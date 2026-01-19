Гранат — о назначении Карседо в «Спартак»: «Есть вероятность добиться успеха, у него большой опыт работы»

Бывший защитник «Спартака» Владимир Гранат прокомментировал «СЭ» назначение Хуана Карлоса Карседо на пост главного тренера красно-белых.

«Есть вероятность добиться успеха, потому что у него большой опыт и багаж работы в больших клубах, с которыми он добивался отличных результатов. Но если команда хочет бороться за какие-то места, в любом случае нужно усиление и обороны, и полузащиты, и нападения», — сказал Гранат «СЭ».

Испанский специалист возглавил команду 5 января 2026 года. Контракт подписан до лета 2028 года. Карседо ранее работал помощником Унаи Эмери и самостоятельно возглавлял «Пафос», с которым стал чемпионом Кипра и вышел в групповой этап Лиги чемпионов.

(Полина Решетникова)