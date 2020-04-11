Владимир Федотов заявил, что Кокорин и Мостовой не вернутся в «Зенит» до конца сезона

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов заявил, что арендованные у «Зенита» форвард Александр Кокорин и полузащитник Андрей Мостовой останутся в команде до конца сезона.

— Арендованные игроки — Андрей Мостовой и Александр Кокорин. Они останутся в «Сочи» до конца сезона?

— Сто процентов. Принято же решение, что аренды футболистов и истекающие контракты продлятся ровно до того момента, когда будет закончен чемпионат. Это рекомендация УЕФА, чтобы в федерациях по этому поводу не возникало никаких недоразумений.

— То есть прибегать с «Зенитом» к дополнительным переговорам не потребуется?

— Я думаю, что так должно быть. Ведь иначе тогда будет полный хаос и неразбериха. Тогда все потеряет смысл. И так все в разных условиях подготовки. Мы видим, что в Москве очень сложно выезжать на базу, и как это будет происходить в дальнейшем, вообще непонятно. В каком-то регионе более мягкий режим, каком-то более жесткие правила изоляции — поэтому у каждого будет своя степень подготовки, — цитирует Федотова «Спорт день за днем».

29-летний Александр Кокорин в текущем сезоне провел четыре матча за «Сочи» и забил три мяча при двух голевых передачах.